ОГП: В Киеве задержан мужчина, который по указанию РФ пытался взорвать полицейских – видео
В Киеве правоохранительные органы задержали мужчину, который, по версии следствия, по заказу российских спецслужб установил "растяжку" и хотел подорвать наряд полиции. Об этом сообщили Офис генерального прокурора, Национальная полиция и Служба безопасности Украины.
В СБУ заявили, что мужчина совершил теракт 17 ноября. Он был спланирован российскими спецслужбами. Для выполнения подрыва оккупанты дистанционно привлекли 43-летнего жителя Киевской области, который уже шесть раз отбывал наказание за разбой, кражи и побег из тюрьмы.
Мужчине объявлено о подозрении в совершении теракта. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По версии следствия, неоднократно осужденный мужчина через Telegram получил предложение заработать деньги, выполнив определенные заказы. Первым тестовым заданием был поджог шкафа Укрзалізниці в Киевской области. Выполнив его и предоставив видео, подозреваемый получил новую сложную задачу – установить в съемной квартире взрывное устройство. За это ему обещали заплатить $2000.
Для этого на Печерске он посуточно арендовал квартиру на несколько дней. По предоставленным инструкциям подозреваемый изготовил и установил в квартире у входной двери самодельное взрывное устройство – так называемую "растяжку" с гранатой Ф-1, которое должно было сдетонировать в нужный момент. Мужчина также обустроил в комнате камеры, которые должны были зафиксировать взрыв и его последствия.
После этого неизвестная женщина позвонила в полицию и заявила, что в этой квартире в отношении нее совершается домашнее насилие. Она сообщила, что дверь будет открыта и правоохранители сразу могут заходить. На вызов прибыли двое работников полиции.
На самом деле в этот момент в квартире никого не было. Открытие двери вызвало детонацию гранаты, однако правоохранители успели выбежать из квартиры.
Нацполиция уточнила, что за совершение теракта враг обещал щедро заплатить, однако денег фигурант так и не получил.
В настоящее время подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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