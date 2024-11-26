ОГП: У Києві затримали чоловіка, який за вказівкою росіян намагався підірвати поліціянтів – відео

Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

У Києві правоохоронні органи затримали чоловіка, який, за версією слідства, на замовлення російських спецслужб встановив "розтяжку" та хотів підірвати наряд поліції. Про це повідомили Офіс генерального прокурора, Національна поліція та Служба безпеки України.

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В СБУ заявили, що чоловік вчинив теракт 17 листопада. Він був спланований російськими спецслужбами. Для виконання підриву окупанти дистанційно залучили 43-річного мешканця Київської області, який вже шість разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з в’язниці.

Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні теракту. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За версією слідства, неодноразово засуджений чоловік через Telegram отримав пропозицію заробити гроші, виконавши певні замовлення. Першим тестовим завданням був підпал шафи Укрзалізниці в Київській області. Виконавши його та надавши відео, підозрюваний отримав нове складніше завдання – встановити в орендованій квартирі вибуховий пристрій. За це йому обіцяли заплатити $2000.

Для цього на Печерську він подобово орендував квартиру на декілька днів. За наданими інструкціями підозрюваний виготовив та установив у квартирі біля вхідних дверей саморобний вибуховий пристрій – так звану "розтяжку" з гранатою Ф-1, який мав здетонувати у потрібний момент. Чоловік також облаштував у кімнаті камери, які мали зафіксувати вибух та його наслідки.

Після цього невідома жінка зателефонувала до поліції та заявила, що у цій квартирі щодо неї вчиняється домашнє насильство. Вона повідомила, що двері будуть відчинені й правоохоронці відразу можуть заходити. На виклик прибули двоє працівників поліції.

Насправді в цей момент у квартирі нікого не було. Відкриття дверей спричинило детонацію гранати, однак правоохоронці встигли вибігти з помешкання.

Нацполіція уточнила, що за вчинення теракту ворог обіцяв щедро заплатити, проте коштів фігурант так і не отримав.

Наразі підозрюваного затримано, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: СБУ