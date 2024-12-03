СБУ: Двоє підлітків на замовлення спецслужб РФ підірвали вибухівку біля райвідділу поліції

Неповнолітнім загрожує до 12 років позбавлення волі

СБУ (Ілюстрративне фото: пресслужба СБУ)

Правоохоронні органи затримали двох 14-річних хлопців, які, за версією слідства, підірвали вибухівку біля райвідділу поліції у Київській області. Про це повідомили Служба безпеки України та Національна поліція.

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За даними правоохоронців, 28 листопада підлітки здійснили теракт у Вишгородському районі. Тоді за завданням російських спецслужб вони підірвали саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райвідділу поліції. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Їх було викрито "по гарячих слідах". Підозрюваними виявилися двоє 14-річних жителів громади, яких окупанти дистанційно завербували через Telegram-канали з пошуку швидких заробітків.

Для вчинення злочину юнаки використали вибухівку, яка була замаскована під термос. За інструкцією окупантів, для збільшення дії вибуху вони начинили вибуховий пристрій гайками та болтами.

Поруч з адмінбудівлею, де мав відбутися підрив, підлітки приховано встановили мобільний телефон, щоб транслювати вибух у режимі реального часу.

Для вчинення дистанційного підриву вони використали ще один мобільний телефон зі спеціальною програмою, яку отримали від окупантів.

Усіма діями терористів керував представник спецслужб РФ, що маскувався під акаунтом дівчини й обіцяв гроші у разі виконання ворожого завдання. Втім, коштів неповнолітні так і не отримали.

Під час обшуків у них вилучено мобільні телефони та інші докази діяльності на користь країни-агресора.

Підліткам оголошено про підозру у вчиненні теракту. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ