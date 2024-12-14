Теракт в Днепре. Правоохранители заявили о задержании местного, причастного к взрыву
Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали мужчину, которого считают причастным к теракту в Днепре. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, мужчина причастен к установке и взрыву самодельного взрывного устройства возле здания территориального центра комплектования в Днепре.
Отмечается, что фигурант – ранее судимый 37-летний житель области.
Мужчину доставили в отделение полиции, а по месту его жительства продолжаются обыски, проводятся все необходимые следственные действия, отметили в СБУ.
Также решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту и оглашении ему о подозрении по статье о террористическом акте. Максимально ему может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Из-за взрыва в одном из центральных районов Днепра погиб человек, также есть раненые, среди них двое полицейских. Пострадавшие доставлены в больницу, сейчас за их жизни борются медики.
Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к преступлению, сообщили в СБУ.
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