Теракт в Днепре. Правоохранители заявили о задержании местного, причастного к взрыву

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали мужчину, которого считают причастным к теракту в Днепре. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, мужчина причастен к установке и взрыву самодельного взрывного устройства возле здания территориального центра комплектования в Днепре.

Отмечается, что фигурант – ранее судимый 37-летний житель области.

Мужчину доставили в отделение полиции, а по месту его жительства продолжаются обыски, проводятся все необходимые следственные действия, отметили в СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Также решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту и оглашении ему о подозрении по статье о террористическом акте. Максимально ему может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Из-за взрыва в одном из центральных районов Днепра погиб человек, также есть раненые, среди них двое полицейских. Пострадавшие доставлены в больницу, сейчас за их жизни борются медики.

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к преступлению, сообщили в СБУ.

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