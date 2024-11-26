За десять месяцев задержаны 179 поджигателей, выполнявших задания России – Нацполиция
Иллюстративное фото: Depositphotos

За десять месяцев полицейские задержали 179 человек, совершивших поджоги по заказу спецслужб России. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Андрей Небитов во время ведомственного совещания.

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Среди основных дестабилизирующих факторов чиновник назвал диверсионную деятельность РФ, вербующую украинских граждан через Telegram-каналы.

Речь идет о поджогах автомобилей военных, железнодорожной инфраструктуры и государственных предприятий.

Ранее, в июле 2024 года, Служба безопасности Украины сообщала LIGA.net, что расследует 31 уголовное производство по поджогам автомобилей военнослужащих, а в общей сложности ведомству на тот момент было известно о 80 таких случаях.

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