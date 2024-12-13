"Спали ФСБшника". СБУ запустила чат-бот, чтобы сдавать российских спецслужбистов
Служба безопасности Украины запустила чат-бот для тех, кого пытаются вербовать российские спецслужбы.
"Российские спецслужбы пытаются завербовать тебя для поджога, теракта или минирования? "Спали" врага сам – сдай его в СБУ!" – призывает спецслужба.
Бот "Спали ФСБшника" действует в мессенджере Telegram по этой ссылке.
Он создан именно на этой платформе, поскольку ее оккупанты чаще всего используют для вербовки молодежи и несовершеннолетних, пояснили правоохранители.
Они призывают сразу сообщать им, если вам или вашим знакомым предлагают поджечь авто ВСУ или админздание, устроить теракт или минирование.
Как обратиться к боту?
СБУ дает следующий алгоритм действий:
→ открыть чат-бот;
→ написать, какое преступление россияне предлагали вам совершить;
→ добавить информацию о контакте, который хотел завербовать вас, а также другие детали, которые помогут разоблачить преступников.
Это безопасно?
СБУ заявляет, что гарантирует конфиденциальность, а каждое сообщение будет "тщательно проработано" ее сотрудниками.
"Не верь сказкам, которые рассказывают россияне. Предатель никогда не будет "своим другом" для врага. И за выполнение их задач ты получишь не деньги, а реальный тюремный срок", – пишет ведомство.
Оно подчеркнуло: уголовная ответственность за теракты или диверсии наступает с 14 лет и предусматривает до 10 лет тюрьмы.
- В ноябре стало известно, что СБУ обезвредила в Харькове группировку, подозреваемую в подрыве авто с военным и подготовке других терактов.
- В конце того же месяца в Нацполиции сообщили, что за десять месяцев полицейские задержали 179 человек, совершивших поджоги по заказу спецслужб России.
- В декабре правоохранительные органы задержали двух 14-летних парней, которые, по версии следствия, взорвали взрывчатку возле райотдела полиции в Киевской области.