"Спали ФСБшника". СБУ запустила чат-бот, чтобы сдавать российских спецслужбистов

"Российские спецслужбы пытаются завербовать тебя для поджога, теракта или минирования? "Спали" врага сам – сдай его в СБУ!" – призывает спецслужба

Иллюстративное фото: Depositphotos

Служба безопасности Украины запустила чат-бот для тех, кого пытаются вербовать российские спецслужбы.

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"Российские спецслужбы пытаются завербовать тебя для поджога, теракта или минирования? "Спали" врага сам – сдай его в СБУ!" – призывает спецслужба.

Бот "Спали ФСБшника" действует в мессенджере Telegram по этой ссылке.

Он создан именно на этой платформе, поскольку ее оккупанты чаще всего используют для вербовки молодежи и несовершеннолетних, пояснили правоохранители.

Они призывают сразу сообщать им, если вам или вашим знакомым предлагают поджечь авто ВСУ или админздание, устроить теракт или минирование.

Как обратиться к боту?

СБУ дает следующий алгоритм действий:

→ открыть чат-бот;

→ написать, какое преступление россияне предлагали вам совершить;

→ добавить информацию о контакте, который хотел завербовать вас, а также другие детали, которые помогут разоблачить преступников.

Это безопасно?

СБУ заявляет, что гарантирует конфиденциальность, а каждое сообщение будет "тщательно проработано" ее сотрудниками.

"Не верь сказкам, которые рассказывают россияне. Предатель никогда не будет "своим другом" для врага. И за выполнение их задач ты получишь не деньги, а реальный тюремный срок", – пишет ведомство.

Оно подчеркнуло: уголовная ответственность за теракты или диверсии наступает с 14 лет и предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Изображение: СБУ