СБУ: В Харькове задержали несовершеннолетних, шпионивших для ФСБ под видом квест-игры

Подростки выполняли вражеские задачи по проведению разведки, корректировании ударов и поджогов, заявили в СБУ

Следственные действия (Фото: СБУ)

Правоохранители задержали в Харькове несовершеннолетних, которые, по версии следствия, шпионили для российских спецслужб под видом квест-игры. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

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СБУ и Нацполиция разоблачили новую технологию оккупантов, которая заключается во вовлечении несовершеннолетних украинцев в преступную деятельность под видом квест-игр.

В Харькове в рамках спецоперации разоблачили две агентурные группы Федеральной службы безопасности России, состоявшие исключительно из детей 15 и 16 лет. Несовершеннолетние выполняли вражеские задачи по проведению разведки, корректированию ударов и поджогов.

Для маскировки подрывной деятельности обе вражеские ячейки действовали отдельно друг от друга.

По "правилам квест-игры" дети получали от ФСБ геолокации, после чего их задачей было добраться до точки, сделать фото и видео нужного объекта, а также предоставить краткое описание местности.

Полученные таким образом разведданные каждая из агентурных групп отправляла своему куратору из российской спецслужбы через анонимные чаты. В дальнейшем оккупанты использовали эти данные для ударов по Харькову.

Сотрудники СБУ задержали всех участников вражеских групп, когда они фотографировали объекты украинской противовоздушной обороны.

Также в ходе расследования была разоблачена еще одна задача российских агентов – поджоги трансформаторов, обеспечивающих движение эшелонов Вооруженных Сил Украины в направлении восточного фронта.

Организатору одной из вражеских групп объявили о подозрении в диверсии. Он находится под стражей. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

В настоящее время продолжаются меры по привлечению к ответственности других участников сети.

Также установлено лицо "связного" агентурных групп ФСБ. Им оказался сотрудник полиции Краснодарского края РФ, сотрудничающий с российской спецслужбой. Ему готовится заочное подозрение.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

18 ноября стало известно, что СБУ обезвредила в Харькове группировку, подозреваемую в подрыве авто с военным и подготовке других терактов.

25 ноября СБУ сообщила, что в Харькове местный священник шпионил за украинскими военными.

28 ноября стало известно, что в Харькове была ликвидирована агентурная сеть России, в которую входили бывшие "беркутовцы".