СБУ: У Харкові затримали неповнолітніх, які шпигували для ФСБ під виглядом квест-гри

Підлітки виконували ворожі завдання із проведення розвідки, коригування ударів та підпалів, заявили в СБУ

Слідчі дії (Фото: СБУ)

Правоохоронці затримали у Харкові неповнолітніх, які, за версією слідства, шпигували для російських спецслужб під виглядом квест-гри. Про це повідомила Служба безпеки України.

СБУ та Нацполіція викрили нову технологію окупантів, яка полягає у втягненні неповнолітніх українців у злочинну діяльність під виглядом квест-ігор.

У Харкові у межах спецоперації викрили дві агентурні групи Федеральної служби безпеки Росії, які складалися винятково із дітей віком 15 і 16 років. Неповнолітні виконували ворожі завдання із проведення розвідки, коригування ударів та підпалів.

Для маскування підривної діяльності обидва ворожі осередки діяли окремо один від одного.

За "правилами квест-гри" діти отримували від ФСБ геолокації, після чого їхнім завданням було добратися до точки, зробити фото та відео потрібного об’єкта, а також надати короткий опис місцевості.

Отримані у такий спосіб розвіддані кожна з агентурних груп відправляла своєму спільному куратору з російської спецслужби через анонімні чати. Надалі окупанти використовували ці дані для ударів по Харкову.

Співробітники СБУ затримали всіх учасників ворожих груп, коли вони фотографували об’єкти української протиповітряної оборони.

Також під час розслідування було викрито ще одне завдання російських агентів – підпали трансформаторів, які забезпечують рух ешелонів Збройних Сил України у напрямку східного фронту.

Організатору однієї з ворожих груп оголосили про підозру в диверсії. Він перебуває під вартою. Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.

Наразі тривають заходи для притягнення до відповідальності інших учасників мережі.

Також встановлено особу "зв’язкового" агентурних груп ФСБ. Ним виявився співробітник поліції Краснодарського краю РФ, який співпрацює з російською спецслужбою. Йому готується заочна підозра.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

18 листопада стало відомо, що СБУ знешкодила у Харкові угруповання, яке підозрюють у підриві авто з військовим та підготовці інших терактів.

25 листопада СБУ повідомила, що у Харкові місцевий священник шпигував за українськими військовими.

28 листопада стало відомо, що у Харкові було ліквідовано агентурну мережу Росії, до якої входили колишні "беркутівці".