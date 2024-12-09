У Харкові невідомі підірвали вибуховий пристрій біля відділу поліції
У понеділок, 9 грудня, у Холодногірському районі Харкова підірвали вибуховий пристрій біля відділу поліції. Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.
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Близько 16:30 невідомі підірвали невстановлений вибуховий пристрій неподалік від центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції.
Унаслідок вибуху пошкоджено вікна будівлі, ніхто не постраждав.
Поліція проводить перевірку за фактом вибуху, вирішується питання про порушення кримінального провадження.
Увечері 8 грудня у Слобідському районі Харкова невідомий вибуховий пристрій здетонував неподалік від центрального входу до адміністративної будівлі територіального відділу Нацполіції.
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