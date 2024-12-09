У Харкові невідомі підірвали вибуховий пристрій біля відділу поліції

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У понеділок, 9 грудня, у Холодногірському районі Харкова підірвали вибуховий пристрій біля відділу поліції. Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

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Близько 16:30 невідомі підірвали невстановлений вибуховий пристрій неподалік від центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції.

Унаслідок вибуху пошкоджено вікна будівлі, ніхто не постраждав.

Поліція проводить перевірку за фактом вибуху, вирішується питання про порушення кримінального провадження.

Увечері 8 грудня у Слобідському районі Харкова невідомий вибуховий пристрій здетонував неподалік від центрального входу до адміністративної будівлі територіального відділу Нацполіції.

26 листопада 2024 року СБУ повідомила про затримання чоловіка, який на замовлення російських спецслужб встановив "розтяжку" та хотів підірвати наряд поліції.

3 грудня стало відомо, що правоохоронні органи затримали двох 14-річних хлопців, які, за версією слідства, підірвали вибухівку біля райвідділу поліції у Київській області.