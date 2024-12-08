У Харкові біля відділу поліції стався вибух – правоохоронці ведуть перевірку

За даними Нацполіції, через вибух було пошкоджено фасад будівлі, обійшлося без постраждалих

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У Харкові стався вибух біля входу до будівлі відділу поліції – правоохоронці проводять перевірку. Про це повідомила поліція області.

Інцидент трапився у Слобідському районі міста близько 17:00.

Попередньо, невідомий вибуховий пристрій здетонував неподалік від центрального входу до адміністративної будівлі територіального відділу Нацполіції.

За даними правоохоронців, через вибух було пошкоджено фасад будівлі, обійшлося без постраждалих.

Огляд місця події проводять фахівці вибухотехнічного управління поліції та працівники слідчо-оперативної групи.

Поліціянти встановлюють причетних до злочину, вирішується питання про відкриття кримінальної справи.

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