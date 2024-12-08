В Харькове возле отдела полиции произошел взрыв – правоохранители ведут проверку

По данным Нацполиции, из-за взрыва был поврежден фасад здания, обошлось без пострадавших

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Харькове произошел взрыв у входа в здание отдела полиции – правоохранители проводят проверку. Об этом сообщила полиция области.

Инцидент произошел в Слободском районе города около 17:00.

Предварительно, неизвестное взрывное устройство сдетонировало недалеко от центрального входа в административное здание территориального отдела Нацполиции.

По данным правоохранителей, из-за взрыва был поврежден фасад здания, обошлось без пострадавших.

Осмотр места происшествия проводится специалистами взрывотехнического управления полиции и работниками следственно-оперативной группы.

Полицейские устанавливают причастных к преступлению, решается вопрос об возбуждении уголовного дела.