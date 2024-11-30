На Закарпатье из-за взрыва гранаты погибли трое людей: трагедия произошла на застолье
29 ноября в Закарпатье из-за взрыва гранаты погибли три человека – правоохранители начали расследование, сообщил отдел коммуникации полиции области.
Трагедия произошла в селе Малый Березный Ужгородского района.
По данным следствия, в субботу в 22:39 в Полицию обратился 14-летний житель населенного пункта и сообщил, что обнаружил в комнате на полу тело дедушки и не может объяснить ситуацию более четко.
По вызову выехала следственно-оперативная группа из полицейских и криминологов, и в доме правоохранители обнаружили тела трех человек – 32-летней матери заявителя, его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки.
В результате первоочередных мероприятий полицейские установили следующее: в тот вечер потерпевшие распивали алкогольные напитки, во время застолья 32-летняя женщина взяла в руки гранату неизвестного происхождения, сорвала кольцо – из-за этого произошел взрыв, и все трое, находившиеся в комнате, погибли.
Во время осмотра места стражи порядка обнаружили в доме скрытыми еще три гранаты – их изъяли.
Полицейские открыли дело по статье об умышленном убийстве.
Правоохранители устанавливают происхождение изъятых боеприпасов, расследование продолжается.
- 22 ноября в Закарпатской области к пожизненному заключению приговорили депутата Сергея Батрина, который взорвал три гранаты во время заседания сессии сельского совета.