На Закарпатье из-за взрыва гранаты погибли трое людей: трагедия произошла на застолье

В доме нашли еще три гранаты – правоохранители устанавливают происхождение изъятых боеприпасов, расследование продолжается

Фото: Нацполиция

29 ноября в Закарпатье из-за взрыва гранаты погибли три человека – правоохранители начали расследование, сообщил отдел коммуникации полиции области.

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Трагедия произошла в селе Малый Березный Ужгородского района.

По данным следствия, в субботу в 22:39 в Полицию обратился 14-летний житель населенного пункта и сообщил, что обнаружил в комнате на полу тело дедушки и не может объяснить ситуацию более четко.

По вызову выехала следственно-оперативная группа из полицейских и криминологов, и в доме правоохранители обнаружили тела трех человек – 32-летней матери заявителя, его 55-летней бабушки и 70-летнего дедушки.

В результате первоочередных мероприятий полицейские установили следующее: в тот вечер потерпевшие распивали алкогольные напитки, во время застолья 32-летняя женщина взяла в руки гранату неизвестного происхождения, сорвала кольцо – из-за этого произошел взрыв, и все трое, находившиеся в комнате, погибли.

Во время осмотра места стражи порядка обнаружили в доме скрытыми еще три гранаты – их изъяли.

Полицейские открыли дело по статье об умышленном убийстве.

Правоохранители устанавливают происхождение изъятых боеприпасов, расследование продолжается.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция