В Полтавской области пьяный мужчина взорвал гранату под домом, трое пострадавших – Нацпол

Подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы. Это второй подрыв гранаты в области за один день 8 сентября

Фото: Нацполиция

В Полтавской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в бросании гранаты у пятиэтажки 8 сентября. Из-за взрыва получили ранения трое жителей города Гребенки, сообщил отдел коммуникации полиции Полтавской области.

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По данным следствия, около четырех утра 8 сентября граждане сообщили полиции, что вблизи многоквартирного дома на улице Независимости в Гребенках произошел взрыв.

По прибытию на место опергруппы, криминалистов и медиков, полицейские предварительно установили: во дворе пятиэтажки пьяный мужчина бросил гранату – и из-за взрыва ранения получили трое местных жителей (1989, 1986, 1992 годов рождения), которые были в беседке неподалеку.

Пострадавшие были доставлены в больницу, угрозы их жизнью нет, отмечает Нацпол.

Правоохранители установили следующее: к преступлению причастен 28-летний местный житель, в его доме провели санкционированный обыск и изъяли вещественные доказательства – их направили на экспертизу.

Фигуранта задержали и сообщили о подозрении в двух преступлениях: хулиганстве с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, и незаконном хранении, приобретении боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без разрешения.

Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения – содержание под стражей.

Тогда же, 8 сентября, в уже Лубнах Полтавской области мужчина взорвал гранату возле супермаркета – три человека пострадали, а сам он тоже подорвался и погиб.

Фото: Нацполиция

В Броварах Киевской области вечером 11 мая 2024 года раздался взрыв, было двое пострадавших – мужчина, бросивший гранату, и полицейский.

21 июня мужчина взорвал гранату в автомобиле другого мужчины – требовал отвезти его к границе. Один из них погиб.

29 июня на Троещине раздался взрыв, в результате которого пострадали более 10 авто. Мужчина бросил гранату у жилых домов.

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