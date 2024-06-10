Нацпол: В Киеве мужчина бросил гранату в многоэтажку, его задержали – фото

Из-за инцидента пострадала женщина, она получила медицинскую помощь, угрозы жизни нет

Иллюстративное фото: Depositphotos

Национальная полиция Киева сообщила о задержании мужчины, взорвавшего гранату в Шевченковском районе столицы вечером в воскресенье 9 июня.

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Об инциденте правоохранителям сообщили около 22:00. По полученной информации, местный житель 1977 года рождения бросил в сторону многоэтажки гранату, которая отскочила от фасада дома, упала на землю – и взорвалась.

Из-за этого осколочное ранение руки получила 36-летняя женщина, ей предоставили медицинскую помощь, и сейчас ее жизни ничего не угрожает, отмечает Нацпол.

Полиция пишет, что хотя мужчина скрылся, правоохранителям удалось установить его местонахождение – и с ним общались следователи, устанавливавшие мотивы его поступка, а также происхождение боеприпаса.

На месте происшествия продолжали работать следственно-оперативная группа райуправления полиции, специалисты взрывотехнической службы и сотрудники криминальной полиции.

Анонсируется, что вскоре событию предоставят правовую квалификацию.

Последнее обновление ситуации от Нацпола Киева было в 00:35 10 июня.

Фото: Нацполиция

В Броварах Киевской области вечером 11 мая раздался взрыв, было двое пострадавших – мужчина, бросивший гранату, и полицейский.

12 мая фигуранту из Броваров вручили подозрение по двум статьям.

Ему инкриминировали подозрение в посягательстве на жизнь правоохранителя и в незаконном обращении с оружием – грозит 15 лет тюрьмы.

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