Взрыв в Шевченковском суде Киева – будут судить шестерых работников СИЗО

Следствие установило, что из-за их халатности подсудимый Гуменюк смог пронести гранату в зал суда

Фото из открытых источников

Государственное бюро расследований завершило расследование взрыва в Шевченковском районном суде Киева, который летом 2023 года осуществил подсудимый Игорь Гуменюк. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Следствие установило, что Гуменюку удалось пронести самодельные взрывные устройства в помещение суда из-за служебной халатности сотрудников следственного изолятора и конвойной службы.

Как утверждают в ГБР, сотрудники СИЗО вывели подсудимого из камеры и повели в корпус, где передали его конвойной службе Нацгвардии без обыска вещей, в том числе и рюкзака. Кроме того, не провели личный обыск и не проверили личные вещи и работники конвойной службы.

"Их даже не удивил тот факт, что при температуре +28 человек, которого они конвоировали из следственного изолятора в суд, был одет в теплый свитер", – пишет пресс-служба бюро.

Во время обысков в камере, где содержался Гуменюк, стражи порядка изъяли глицерин, канифоль, электрические провода и другие химические вещества. Часть из них входили в состав самодельных взрывных устройств, сдетонировавших в суде, установило следствие.

Следователи выяснили, что запрещенные вещи оказались в камере из-за ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей сотрудниками СИЗО.

В частности, как установило ГБР, в течение длительного времени они подделывали обязательные акты обысков камерных помещений, а фактически проверки не проводились.

5 июля в Шевченковском райсуде Киева произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, еще двое были ранены. Подозреваемым в совершении взрыва стал Игорь Гуменюк, обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года.

В тот же день состоялось очередное заседание по обвинению Игоря Гуменюка в совершении преступных действий в августе 2015 года. Тогда от взрыва гранаты, брошенной Гуменюком в сторону правоохранителей под Радой, пострадали более 150 человек, среди которых погибли четверо нацгвардейцев. Гуменюку угрожало пожизненное.

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