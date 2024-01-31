Вибух у Шевченківському суді Києва – судитимуть шістьох працівників СІЗО

Слідство встановило, що через їхню недбалість підсудний Гуменюк зміг пронести гранату до зали суду

Фото з відкритих джерел

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо вибуху у Шевченківському районному суді Києва, який улітку 2023 року здійснив підсудний Ігор Гуменюк. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Слідство встановило, що Гуменюку вдалося пронести саморобні вибухові пристрої до приміщення суду через службову недбалість співробітників слідчого ізолятора та конвойної служби.

Як стверджують у ДБР, співробітники СІЗО вивели підсудного з камери та повели до корпусу, де передали його конвойній службі Нацгвардії без жодного обшуку речей, зокрема й наплічника. Крім того, не провели особистий обшук та не перевірили особисті речі й працівники конвойної служби.

"Їх навіть не здивував той факт, що при температурі +28, людина, яку вони конвоювали зі слідчого ізолятора до суду, була одягнена у теплий светр", – пише пресслужба бюро.

Під час обшуків у камері, де утримувався Гуменюк, правоохоронці вилучили гліцерин, каніфоль, електричні проводи та інші хімічні речовини. Частина з них входила до складу саморобних вибухових пристроїв, які здетонували в суді, встановило слідство.

Слідчі з’ясували, що заборонені речі опинилися в камері через неналежне виконання своїх службових обов’язків співробітниками СІЗО.

Зокрема, як встановило ДБР, протягом тривалого часу вони підробляли обов’язкові акти обшуків камерних приміщень, а фактично перевірки не проводили.

5 липня в Шевченківському райсуді Києва стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула, ще двоє – були поранені. Підозрюваним у скоєнні вибуху тоді став Ігор Гуменюк, обвинувачений у підриві гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року.

Того ж дня відбулося чергове засідання за обвинуваченням Ігоря Гуменюка у вчиненні злочинних дій у серпні 2015 року. Тоді від вибуху гранати, кинутої Гуменюком у бік правоохоронців під Радою, постраждало понад 150 осіб, серед яких загинуло четверо нацгвардійців. Гуменюку загрожувало довічне.

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