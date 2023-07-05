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Вибух у Шевченківському суді Києва: з'явилось відео спецоперації КОРДу видео

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05.07.2023, 23:15
Відео: Нацполіція
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Нацполіція показала відео проведення спецоперації у Шевченківському суді Києва, де сьогодні звинувачуваний у теракті під Радою у 2015 році Ігор Гуменюк підірвав вибуховий пристрій, в результаті чого загинув на місці.

Правоохоронці зазначили, що двоє бійців КОРДу отримали поранення.

Подія кваліфікована як замах на життя працівника правоохоронного органу та замах на втечу з місця позбавлення волі або з-під варти.

У Шевченківському райсуді повідомили, що 5 липня відбулось чергове засідання за обвинуваченням Гуменюка у вчиненні злочинних дій у серпні 2015 року. Тоді від вибуху гранати, кинутої Гуменюком у бік правоохоронців під Радою, постраждало більше 150 осіб, серед яких загинуло четверо нацгвардійців. Гуменюку загрожувало довічне.

Більш детальну інформацію, повʼязаної з розглядом кримінального провадження, в суді пообіцяли оприлюднили завтра, 6 липня.

  • Зіткнення, після яких було затримано Гуменюка, сталися 31 серпня 2015 року. Тоді Верховна Рада схвалила проєкт ухвали про попереднє схвалення законопроєкту, що  передбачає внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади. Зокрема, останнім пунктом у проєкті закону було зазначено, що особливості здійснення місцевого самоврядування в ОРДЛО визначаються окремим законом.
  • LIGA.net вела хроніку теракту під Радою: дивіться фото і відео з місця.
  • За підозрою у застосуванні гранати тоді було затримано Ігоря Гуменюка, рядового батальйону МВС "Січ". Судові засідання по цій справі тривали вісім років.
Оксана Житнюк
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