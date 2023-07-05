Вибух у суді в Києві: підсудний загинув, підірвавши себе. Двоє правоохоронців поранено

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Міністерство внутрішніх справ повідомило, що правоохоронці отримали інформацію про вибух у приміщенні суду в Шевченківському районі Києва.

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На даний час на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи.

Попередньо, невстановлений пристрій підірвав чоловік, якого доставили на засідання суду, повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

"Встановлюються деталі. Зберігайте спокій і не наближайтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу", – йдеться у повідомленні.

Київська міська військова адміністрація пише, що о 17.20 у суді пролунав вибух. До того військовослужбовці конвойної служби Нацгвардії привезли до приміщення Шевченківського суду підсудну особу.

Ця особа з невстановлених обставин підірвала у приміщенні суду невідомий вибуховий пристрій, попередньо, у вбиральні, повідомляє КМВА.

Видання Бабель з посиланням на власні джерела стверджує, що вибухівку підірвав Ігор Гуменюк. Його звинувачують у теракті під Верховною Радою в серпні 2015 року. Тоді загинуло четверо бійців Нацгвардії, 65 військовослужбовців отримали вогнепальні поранення та тілесні ушкодження різної тяжкості.

У коментарі виданню адвокат Гуменюка повідомив, що відвідав засідання у режимі онлайн, а про інцидент дізнався з дзвінків журналістів після завершення засідання.

Місцеві Telegram-канали поширюють відео, як стверджується, з місця події. На них видно машини швидкої та правоохоронців, а також людей, що стоять на вулиці поряд з парканом.

Telegram-канал Київ city поширив відео, ймовірно, зсередини суду під час вибухів.

Видання Ґрати з посиланням на суддю-спікерку Ірину Фролову підтверджують інформацію щодо Гуменюка.

ЗМІ зазначає, що сьогодні суд мав подовжити Гуменюку перебування у СІЗО.

ОНОВЛЕНО о 19:11. У суді повторно прозвучав вибух, поліцейський на місці одразу ж викликав швидку допомогу, пишуть Ґрати.

ОНОВЛЕНО о 19:26. З будівлі суду винесли кількох людей, їм надають медичну допомогу, пишуть Ґрати.

ОНОВЛЕНО о 19:32. Офіс Генпрокурора повідомляє про двох постраждалих серед правоохоронців, дані уточнюються.

Підсудний, перебуваючи у вбиральні, вчинив спробу втечі з-під варти, при цьому використав невстановлений вибуховий пристрій.

Наразі підсудний зачинився в середині конвойного приміщення, вживаються заходи щодо його затримання.

Суспільне повідомило, що на місце подій прибув міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

ОНОВЛЕНО о 19:52. Клименко повідомив, що правопорушник загинув на місці події, попередньо, підірвав себе.

"Під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці", – написав міністр внутрішніх справ.

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