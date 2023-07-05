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Взрыв в суде в Киеве: на месте работают правоохранители

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 18:16
Взрыв в суде в Киеве: на месте работают правоохранители - Фото
Суд (Иллюстративное фото · Pixabay)

Министерство внутренних дел сообщило, что правоохранители получили информацию о взрыве в помещении суда в Шевченковском районе Киева.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи.

Предварительно неустановленное устройство взорвал мужчина, которого доставили на заседание суда, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Устанавливаются детали. Сохраняйте спокойствие и не приближайтесь к месту происшествия. Дайте соответствующим службам эффективно выполнять свою работу", - говорится в сообщении.

Новость дополняется...

Артём Джерипа
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шевченковский районсудкиев
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