Взрыв в суде в Киеве: на месте работают правоохранители
05.07.2023, 18:16
Суд (Иллюстративное фото · Pixabay)
Министерство внутренних дел сообщило, что правоохранители получили информацию о взрыве в помещении суда в Шевченковском районе Киева.
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В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, спецназовцы, взрывотехники и кинологи.
Предварительно неустановленное устройство взорвал мужчина, которого доставили на заседание суда, сообщил глава МВД Игорь Клименко.
"Устанавливаются детали. Сохраняйте спокойствие и не приближайтесь к месту происшествия. Дайте соответствующим службам эффективно выполнять свою работу", - говорится в сообщении.
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