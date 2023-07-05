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Взрыв в Шевченковском суде Киева: появилось видео спецоперации КОРДа видео

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 23:15
Видео: Нацполиция
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Нацполиция показала видео проведения спецоперации в Шевченковском суде Киева, где сегодня обвиняемый в теракте под Радой в 2015 году Игорь Гуменюк подорвал взрывное устройство, в результате чего погиб на месте.

Правоохранители отметили, что двое бойцов КОРДа получили ранения.

Событие квалифицировано как покушение на жизнь работника правоохранительного органа и покушение на побег с места лишения свободы или из-под стражи.

В Шевченковском райсуде сообщили, что 5 июля состоялось очередное заседание по обвинению Гуменюка в совершении преступных действий в августе 2015 года. Тогда от взрыва гранаты, брошенной Гуменюком в сторону правоохранителей под Радой, пострадали более 150 человек, среди которых погибли четверо нацгвардейцев. Гуменюку грозило пожизненное.

Более подробную информацию, связанную с рассмотрением уголовного производства, в суде пообещали обнародовать завтра, 6 июля.

  • Столкновения, после которых был задержан Гуменюк, произошли 31 августа 2015 года. Тогда Верховная Рада одобрила проект постановления о предварительном одобрении законопроекта, предусматривающего внесение изменений в Конституцию о децентрализации власти. В частности, последним пунктом в проекте закона отмечено, что особенности осуществления местного самоуправления в ОРДЛО определяются отдельным законом.
  • LIGA.net вела хронику теракта под Радой: смотрите фото и видео с места.
  • По подозрению в применении гранаты тогда был задержан Игорь Гуменюк, рядовой батальона МВД "Сечь". Судебные заседания по этому делу длились восемь лет.
Оксана Житнюк
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