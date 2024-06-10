Нацпол: У Києві чоловік кинув гранату у багатоповерхівку, його затримано – фото
Національна поліція Києва повідомила про затримання чоловіка, який підірвав гранату у Шевченківському районі столиці ввечері у неділю 9 червня.
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Про інцидент правоохоронцям повідомили близько 22:00. За отриманою інформацією, місцевий житель 1977 року народження кинув у бік фасаду багатоповерхівки гранату, котра відскочила від дому, впала на землю – і вибухнула.
Через це осколкове поранення руки отримала 36-річна жінка, їй надали медичну допомогу, і зараз її життю нічого не загрожує, зауважує Нацпол.
Поліція пише, що хоча чоловік утік, правоохоронцям вдалося встановити його місцезнаходження – і з ним спілкувалися слідчі, котрі встановлювали мотиви його вчинку, а також походження боєприпасу.
На місці події також продовжували працювати слідчо-оперативна група райуправління поліції, спеціалісти вибухотехнічної служби та співробітники кримінальної поліції.
Анонсується, що невдовзі події нададуть правову кваліфікацію.
Останнє оновлення ситуації від Нацполу Києва було о 00:35 10 червня.
- В Броварах Київської області ввечері 11 травня пролунав вибух, було двоє постраждалих – чоловік, який кинув гранату, та поліціянт.
- 12 травня фігуранту з Броварів вручили підозру за двома статтями.
- Йому інкримінували підозру в посяганні на життя правоохоронця та в незаконному поводженні зі зброєю – загрожує 15 років тюрми.
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