У центрі Броварів чоловік кинув гранату у бік поліціянта: вони обоє поранені – відео
В Броварах Київської області ввечері 11 травня пролунав вибух, є постраждалі. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко. Трибуна Бровари і місцеві пабліки пишуть, що попередньо це був підрив гранати. Згодом це підтвердила і Нацполіція.
Сапожко повідомив, що у центрі Броварів, на бульварі Незалежності, в районі магазину "Червоний маркет" приблизно о 20:40 пролунав вибух.
За попередньою інформацією, постраждало дві особи, одна з них – співробітник поліції.
На місці працюють правоохоронці та медики.
Правоохоронці повідомили, що броварські поліціянти отримали виклик щодо хуліганських дій. Прибувши на місце, чоловік кинувся тікати – поліціянт почав його переслідувати. Тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця.
Внаслідок вибуху поранення отримав поліціянт та сам правопорушник. Наразі їм надається медична допомога.
Слідчі інкримінують затриманому посягання на життя працівника правоохоронних органів та незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами.
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