У центрі Броварів чоловік кинув гранату у бік поліціянта: вони обоє поранені – відео

Мер міста повідомив про двох постраждалих, один з яких – правоохоронець

Фото - Telegram-канал Трибуна Бровари

В Броварах Київської області ввечері 11 травня пролунав вибух, є постраждалі. Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко. Трибуна Бровари і місцеві пабліки пишуть, що попередньо це був підрив гранати. Згодом це підтвердила і Нацполіція.

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Сапожко повідомив, що у центрі Броварів, на бульварі Незалежності, в районі магазину "Червоний маркет" приблизно о 20:40 пролунав вибух.

За попередньою інформацією, постраждало дві особи, одна з них – співробітник поліції.

На місці працюють правоохоронці та медики.

Правоохоронці повідомили, що броварські поліціянти отримали виклик щодо хуліганських дій. Прибувши на місце, чоловік кинувся тікати – поліціянт почав його переслідувати. Тоді зловмисник кинув гранату у бік правоохоронця.

Внаслідок вибуху поранення отримав поліціянт та сам правопорушник. Наразі їм надається медична допомога.

Слідчі інкримінують затриманому посягання на життя працівника правоохоронних органів та незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами.