Підрив гранати в сільраді на Закарпатті. СБУ: Депутат постане перед судом
Служба безпеки України завершила та передала до суду обвинувальний акт щодо депутата сільської ради на Закарпатті, який 15 грудня 2023 року підірвав гранату у будівлі держустанови. Про це повідомили у пресслужбі органу.
У правоохоронному органі зазначили, що слідчі СБУ скерували до суду обвинувачення щодо чоловіка за двома статтями. Підозрюваного обвинувачують у терористичному акті, що призвів до загибелі людей, та носінні, зберіганні й придбанні вибухових пристроїв без передбаченого дозволу.
Правоохоронці нагадали, що чоловік підірвав три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1 у сесійній залі Керецьківської сільради, внаслідок чого постраждали 26 осіб включно з підривником. Згодом двоє з поранених померли.
Того дня чоловік намагався вплинути на ухвалення рішень із кадрових та бюджетних питань, які приймало керівництво громади, зауважили в органі.
Проте, не досягнувши "бажаного" результату, як зазначали правоохоронці, він залишив приміщення сесійної зали, щоб "привести вибухові боєприпаси в бойову готовність".
Після чого чоловік повернувся до зали, дістав з кишень куртки боєприпаси та кинув їх на підлогу. У приміщенні тоді перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради, проінформували в правоохоронному органі.
Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
- 15 грудня стало відомо, що Нацполіція додатково розслідує цей злочин за статтею щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
- Очільник МВС заявив, що депутат, котрий підірвав гранати, перед цим залишив записку: її вивчає слідство – там написано, що чоловік готував такий акт.
- Підривником виявився депутат від Слуги народу Сергій Батрин. LIGA.net знайшла його сторінку на Facebook. Судячи з візуального аналізу, саме Батрин схожий на людину з відео.
- 11 березня в Офісі генерального прокурора повідомили, що цю справу ще наприкінці січня перекваліфікували на більш серйозну частину статті про тероризм, за якою чоловікові може загрожувати довічне ув'язнення з конфіскацією майна.