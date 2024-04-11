Підрив гранати в сільраді на Закарпатті. СБУ: Депутат постане перед судом

Приміщення сільради після підриву гранати (Фото: МВС)

Служба безпеки України завершила та передала до суду обвинувальний акт щодо депутата сільської ради на Закарпатті, який 15 грудня 2023 року підірвав гранату у будівлі держустанови. Про це повідомили у пресслужбі органу.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У правоохоронному органі зазначили, що слідчі СБУ скерували до суду обвинувачення щодо чоловіка за двома статтями. Підозрюваного обвинувачують у терористичному акті, що призвів до загибелі людей, та носінні, зберіганні й придбанні вибухових пристроїв без передбаченого дозволу.

Правоохоронці нагадали, що чоловік підірвав три бойові осколкові гранати РГД-5 та Ф-1 у сесійній залі Керецьківської сільради, внаслідок чого постраждали 26 осіб включно з підривником. Згодом двоє з поранених померли.

Того дня чоловік намагався вплинути на ухвалення рішень із кадрових та бюджетних питань, які приймало керівництво громади, зауважили в органі.

Проте, не досягнувши "бажаного" результату, як зазначали правоохоронці, він залишив приміщення сесійної зали, щоб "привести вибухові боєприпаси в бойову готовність".

Після чого чоловік повернувся до зали, дістав з кишень куртки боєприпаси та кинув їх на підлогу. У приміщенні тоді перебував майже повний склад депутатського корпусу сільради, проінформували в правоохоронному органі.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

15 грудня стало відомо, що Нацполіція додатково розслідує цей злочин за статтею щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Очільник МВС заявив, що депутат, котрий підірвав гранати, перед цим залишив записку: її вивчає слідство – там написано, що чоловік готував такий акт.

Підривником виявився депутат від Слуги народу Сергій Батрин. LIGA.net знайшла його сторінку на Facebook. Судячи з візуального аналізу, саме Батрин схожий на людину з відео.