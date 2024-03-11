Підрив гранат в сільраді на Закарпатті. Справу перекваліфікували – підозрюваному загрожує довічне

Фото: МВС

Підозрюваного у підриві гранат на сесії Керецьківської сільської ради Закарпатської області 15 грудня 2023 року у лютому 2024-го перевели до СІЗО, повідомили в обласній прокуратурі. У пресслужбі Офісу генерального прокурора повідомили LIGA.net, що справу перекваліфікували на більш серйозну частину статті про тероризм ще наприкінці січня – за нею фігуранту може загрожувати довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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Про те, що підозрюваного перевели до Закарпатської Установи виконання покарань №9 в Ужгороде, місцева прокуратура повідомила 20 лютого 2024 року.

Як зауважують правоохоронці, з грудня чоловік перебував у лікарні під цілодобовим наглядом, оскільки до нього застосовано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

У лютому ж, з огляду на висновки медиків, стан здоров'я підозрюваного покращився – це дозволяє утримувати його в установі виконання покарань, куди його перевели з однієї з медустанов Ужгорода.

Наразі розслідування підриву гранат на засіданні сільради триває.

Як зауважили в облпрокуратурі, у рамках кримінального провадження було призначено ряд експертиз, у частині з них вже готові результати: зокрема, йдеться і про судово-психіатричну експертизу.

Унаслідок підриву постраждало 23 людини включно із підозрюваним. Наступного дня після трагедії помер один з депутатів, якого ушпиталили у тяжкому стані, а 15 січня у реанімаційному відділенні лікарні помер другий постраждалий.

Наступного дня після трагедії Служба безпеки України повідомила депутату про підозру за частиною другої статті 258 про тероризм – фігуранта підозрювали у теракті, вчиненому повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо він призвів до заподіяння значної майнової шкоди чи інших тяжких наслідків. У такому випадку максимальне покарання становить до дванадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

В Офісі генпрокурора повідомили LIGA.net, що ще 31 січня правоохоронці перекваліфікували справу на частину третю тієї ж статті – тепер чоловіка підозрюють у вчиненні теракту, який призвів до загибелі людини. Максимальне передбачене покарання – довічне ув'язнення з конфіскацією майна.