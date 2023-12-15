Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: депутат залишив записку, він готував це – МВС

Наразі записку, яку залишив вдома депутат, вивчають слідчі. У поліції також розповіли, що вивчаються всі можливі мотиви чоловіка

Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України (Фото: International Summit of Cities and Regions)

Депутат, який підірвав гранати під час засідання сільської ради на Закарпатті 15 грудня, перед цим залишив записку. Як передає Суспільне, про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

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"Депутат залишив записку у себе вдома, її вивчає слідство. Там написано, що він готував такий акт", – сказав Клименко.

Заступниця начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс в ефірі телемарафону розповіла, що інформація щодо постраждалих станом на вечір 15 грудня не змінилась: загалом їх 26, шестеро, зокрема і підривник – у важкому стані.

"Зараз поліція з’ясовує, звідки у нього були ці вибухові пристрої", – сказала представниця поліції.

Вона наголосила, що слідчі розглядатимуть усі версії і можливі мотиви чоловіка.

"Як ми бачимо на відео, подія сталася під час розгляду бюджетного питання, але ми не можемо наразі стверджувати, що саме це стало мотивом", – сказала Гірдвіліс.