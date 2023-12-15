Підрив гранат на Закарпатті. СБУ почала розслідування щодо тероризму

Фото: Національна поліція

Слідчі Служби безпеки України почали розслідування за фактом підриву бойових гранат у приміщенні Керецьківської сільської ради Закарпатської області. Про це повідомила пресслужба СБУ у коментарі LIGA.net.

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Попередньо відомство класифікує дії чоловіка, який підірвав гранати, як терористичний акт.

На місці працює слідчо-оперативна група СБУ, Національної поліції та прокуратури.

"Вживаються невідкладні заходи для з’ясування всіх обставин злочину. Зокрема встановлюються очевидці та свідки події, а також мотиви підривника", – повідомили правоохоронці.

Нацполіція додатково розслідує цей злочин за статтею щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

За статтею про незаконне поводження зі зброєю чоловікові загрожує до семи років ув'язнення, за статтею щодо тероризму покарання залежить від тяжкості наслідків: максимально – 10 або 12 років тюрми з конфіскацією майна або 15 років, якщо теракт призведе до загибелі людей.

Сьогодні, 15 грудня, депутат Керецьківської сільської ради (Мукачівський район) підірвав гранату прямо на засіданні сесії.

Попередньо, підривником виявився депутат від Слуги народу Сергій Батрин. LIGA.net знайшла його сторінку на Facebook, судячи з візуального аналізу, саме Батрин схожий на людину з відео.

Постраждало 26 людей, 6 з яких у важкому стані, повідомили у Національній поліції.

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