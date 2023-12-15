Подрыв гранат на Закарпатье. СБУ начала расследование терроризма

Фото: Национальная полиция

Следователи Службы безопасности Украины начали расследование по факту подрыва боевых гранат в помещении Керецковского сельского совета Закарпатской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии LIGA.net.

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Предварительно ведомство классифицирует действия мужчины, взорвавшего гранаты, как террористический акт.

На месте работает следственно-оперативная группа СБУ, Национальной полиции и прокуратуры.

"Принимаются неотложные меры по выяснению всех обстоятельств преступления. В частности, устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия, а также мотивы подрывника", – сообщили правоохранители.

Нацполиция дополнительно расследует это преступление по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

По статье о незаконном обращении с оружием мужчине грозит до семи лет заключения, по статье о терроризме наказание зависит от тяжести последствий: 10 или 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества или 15 лет, если теракт приведет к гибели людей.

Сегодня, 15 декабря, депутат Керецковского сельского совета (Мукачевский район) взорвал гранату прямо на заседании сессии.

Предварительно подрывником оказался депутат от Слуги народа Сергей Батрин. LIGA.net нашла его страницу на Facebook, судя по визуальному анализу, именно Батрин похож на человека с видео.

нашла его страницу на Facebook, судя по визуальному анализу, именно Батрин похож на человека с видео. Пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии, сообщили в Национальной полиции.

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