Подрыв гранат на Закарпатье. СБУ начала расследование терроризма
Следователи Службы безопасности Украины начали расследование по факту подрыва боевых гранат в помещении Керецковского сельского совета Закарпатской области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии LIGA.net.
Предварительно ведомство классифицирует действия мужчины, взорвавшего гранаты, как террористический акт.
На месте работает следственно-оперативная группа СБУ, Национальной полиции и прокуратуры.
"Принимаются неотложные меры по выяснению всех обстоятельств преступления. В частности, устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия, а также мотивы подрывника", – сообщили правоохранители.
Нацполиция дополнительно расследует это преступление по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
По статье о незаконном обращении с оружием мужчине грозит до семи лет заключения, по статье о терроризме наказание зависит от тяжести последствий: 10 или 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества или 15 лет, если теракт приведет к гибели людей.
- Сегодня, 15 декабря, депутат Керецковского сельского совета (Мукачевский район) взорвал гранату прямо на заседании сессии.
- Предварительно подрывником оказался депутат от Слуги народа Сергей Батрин. LIGA.net нашла его страницу на Facebook, судя по визуальному анализу, именно Батрин похож на человека с видео.
- Пострадали 26 человек, 6 из которых в тяжелом состоянии, сообщили в Национальной полиции.
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