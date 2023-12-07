Погрожуючи схожим на гранату предметом, чоловік намагався пограбувати банк у Кривому Розі
У Кривому Розі чоловік намагався пограбувати відділення банку, погрожуючи предметом, що був схожий на гранату. Про це повідомляє місцевий телеканал Перший Криворізький з посиланням на пресслужбу Криворізького районного управління поліції.
"Правоохоронці отримали повідомлення про те, що на території Металургійного району міста невідомий намагався пограбувати відділення банку. Погрожуючи предметом, схожим на гранату, чоловік вимагав у працівників банку гроші, після чого зник у невідомому напрямку", – передає інформацію ЗМІ.
Станом на зараз чоловіка розшукують правоохоронці.
Відкрито кримінальне провадження щодо розбою, спрямованого на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах.
Чоловікові загрожує від восьми до п'ятнадцяти років тюрми з конфіскацією майна.
- 20 листопада у Дніпровському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинули двоє людей, ще один чоловік – поранений.
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