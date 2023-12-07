Погрожуючи схожим на гранату предметом, чоловік намагався пограбувати банк у Кривому Розі

Він вимагав у співробітників банку гроші, а потім зник у невідомому напрямку

Граната РГД-5 (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Кривому Розі чоловік намагався пограбувати відділення банку, погрожуючи предметом, що був схожий на гранату. Про це повідомляє місцевий телеканал Перший Криворізький з посиланням на пресслужбу Криворізького районного управління поліції.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Правоохоронці отримали повідомлення про те, що на території Металургійного району міста невідомий намагався пограбувати відділення банку. Погрожуючи предметом, схожим на гранату, чоловік вимагав у працівників банку гроші, після чого зник у невідомому напрямку", – передає інформацію ЗМІ.

Станом на зараз чоловіка розшукують правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження щодо розбою, спрямованого на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах.

Чоловікові загрожує від восьми до п'ятнадцяти років тюрми з конфіскацією майна.

20 листопада у Дніпровському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинули двоє людей, ще один чоловік – поранений.

Дивіться також: 500 пігулок екстазі. ДПСУ: В Одесі затримано фітнес-тренера, який продавав наркотики – відео