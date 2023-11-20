У квартирі в Києві вибухнула граната: загинули чоловік та жінка, є постраждалий

У Дніпровському районі Києва внаслідок вибуху гранати загинули двоє людей, ще один чоловік – поранений. Про це повідомили у поліції столиці.

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Інцидент відбувся ввечері 19 листопада. До поліціянтів звернувся чоловік із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події прибули правоохоронці та лікарі.

За попередніми даними поліції, внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік, брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували.

Після завершення перевірки події буде надано правову кваліфікацію, додали у поліції.

9 вересня 2023 року на заправці у центрі Кропивницького нетверезий чоловік погрожував людям підірвати гранату, а коли побачив патрульних – намагався втекти на авто. Поліціянт відкрив вогонь.

12 жовтня в Одеській області чоловік кинув гранату у вікно колишньому хлопцю своєї доньки.

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