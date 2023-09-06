На заправці у центрі Кропивницького нетверезий чоловік погрожував людям підірвати гранату, а коли побачив патрульних – намагався втекти на авто. Один із правоохоронців вистрелив у колесо транспортного засобу, тим самим врятував людей, розповів голова Нацполіції України Іван Виговський.

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За словами Виговського, чоловік зайшов на місцеву АЗС та почав погрожувати підірвати гранату.

"Як виявилося потім, лише на словах. Але в той момент загрозу сприймали як реальну", – пише глава Нацполіції.

Люди, що перебували на місці події, викликали правоохоронців. Коли чоловік побачив їх – сів в автівку та почав тікати.

Патрульні намагались зупинити та заблокувати автомобіль втікача, але той продовжував рух. Тоді один з поліціянтів вистрелив у колесо з табельної зброї — завдяки цьому зловмисника було зупинено та затримано.

"Це затримання — яскравий приклад того, чому для захисту законослухняних громадян та забезпеченню безпечного середовища поліціянти повинні мати при собі та без остраху доцільно використовувати табельну вогнепальну зброю. І це питання не може бути дискусійним", – написав Виговський.

29 серпня близько 18:30 у Дніпрі сталася стрілянина та вбивство. Патрульний смертельно поранив чоловіка, який їхав у Jaguar і був зупинений поліцією, після чого почалися сутички.

Попередньо, за даними правоохоронців, за кермом була жінка, але зараз перевіряється інформація про те, що за кермом був чоловік, це зафіксовано й на відеозаписах.

30 серпня поліція оприлюднила відео з бодикамер патрульних.

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