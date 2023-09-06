На заправці у центрі Кропивницького нетверезий чоловік погрожував людям підірвати гранату, а коли побачив патрульних – намагався втекти на авто. Один із правоохоронців вистрелив у колесо транспортного засобу, тим самим врятував людей, розповів голова Нацполіції України Іван Виговський.
За словами Виговського, чоловік зайшов на місцеву АЗС та почав погрожувати підірвати гранату.
"Як виявилося потім, лише на словах. Але в той момент загрозу сприймали як реальну", – пише глава Нацполіції.
Люди, що перебували на місці події, викликали правоохоронців. Коли чоловік побачив їх – сів в автівку та почав тікати.
Патрульні намагались зупинити та заблокувати автомобіль втікача, але той продовжував рух. Тоді один з поліціянтів вистрелив у колесо з табельної зброї — завдяки цьому зловмисника було зупинено та затримано.
"Це затримання — яскравий приклад того, чому для захисту законослухняних громадян та забезпеченню безпечного середовища поліціянти повинні мати при собі та без остраху доцільно використовувати табельну вогнепальну зброю. І це питання не може бути дискусійним", – написав Виговський.
- 29 серпня близько 18:30 у Дніпрі сталася стрілянина та вбивство. Патрульний смертельно поранив чоловіка, який їхав у Jaguar і був зупинений поліцією, після чого почалися сутички.
- Попередньо, за даними правоохоронців, за кермом була жінка, але зараз перевіряється інформація про те, що за кермом був чоловік, це зафіксовано й на відеозаписах.
- 30 серпня поліція оприлюднила відео з бодикамер патрульних.
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