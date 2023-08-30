Стрілянина у Дніпрі. ДБР вилучило відео з нагрудних камер, поліціянти у лікарні

Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян прокоментувала LIGA.net інцидент у Дніпрі, під час якого працівник патрульної поліції вбив цивільного чоловіка, тричі вистреливши в нього з табельної зброї. За її словами, обидва правоохоронці перебувають у лікарні, а відео з їхніх бодікамер вилучено бюро.

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"Наскільки нам повідомило слідство, вже зараз вилучено та долучено до матеріалів відео з бодікамер поліціянтів, а також відео, яке знімали діти загиблого чоловіка", – сказала Сап'ян.

Вона додала, що відео з вуличних камер, яке опублікували дніпровські журналісти, також буде долучено до матеріалів слідства.

Відповідаючи на запитання, хто був за кермом зупиненого правоохоронцями авто, Сап'ян сказала: "Наразі це встановлюється, перевіряється і, звичайно, розглядається інформація про те, що за кермом був чоловік", – пояснила вона, додавши, що також розглядатиметься версія подій, в якій чоловік міг помінятися місцями з жінкою в момент зупинки авто.

Радниця з комунікацій ДБР заявила, що найближчими днями буде призначено судово-медичну експертизу зброї, допитуватимуться та встановлюватимуться свідки, які на момент інциденту були в авто.

Сап'ян також проінформувала, що наразі обидвоє патрульних перебувають у лікарні. Водночас вона зазначила, що поліціянт, який вистрелив у чоловіка, перебуває під особливим наглядом правоохоронців.

29 серпня близько 18:30 у Дніпрі на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційної сталася стрілянина та вбивство. Патрульна поліція Дніпропетровської області повідомила, що її працівник смертельно поранив чоловіка.

Того самого дня Офіс генпрокурора повідомив, що поліціянта, який стріляв у цивільного, затримано у межах розслідування справи про вбивство та перевищення повноважень.

30 серпня журналісти дніпровських ЗМІ опублікували відео з вуличних камер відеоспостереження, на яких видно, що за кермом зупиненої автівки був чоловік. Водночас заступник прокурора Дніпропетровської області повідомив, що, попередньо, за кермом все ж таки була жінка.

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