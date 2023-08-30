Стрілянина у Дніпрі. ДБР вилучило відео з нагрудних камер, поліціянти у лікарні
Радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян прокоментувала LIGA.net інцидент у Дніпрі, під час якого працівник патрульної поліції вбив цивільного чоловіка, тричі вистреливши в нього з табельної зброї. За її словами, обидва правоохоронці перебувають у лікарні, а відео з їхніх бодікамер вилучено бюро.
"Наскільки нам повідомило слідство, вже зараз вилучено та долучено до матеріалів відео з бодікамер поліціянтів, а також відео, яке знімали діти загиблого чоловіка", – сказала Сап'ян.
Вона додала, що відео з вуличних камер, яке опублікували дніпровські журналісти, також буде долучено до матеріалів слідства.
Відповідаючи на запитання, хто був за кермом зупиненого правоохоронцями авто, Сап'ян сказала: "Наразі це встановлюється, перевіряється і, звичайно, розглядається інформація про те, що за кермом був чоловік", – пояснила вона, додавши, що також розглядатиметься версія подій, в якій чоловік міг помінятися місцями з жінкою в момент зупинки авто.
Радниця з комунікацій ДБР заявила, що найближчими днями буде призначено судово-медичну експертизу зброї, допитуватимуться та встановлюватимуться свідки, які на момент інциденту були в авто.
Сап'ян також проінформувала, що наразі обидвоє патрульних перебувають у лікарні. Водночас вона зазначила, що поліціянт, який вистрелив у чоловіка, перебуває під особливим наглядом правоохоронців.
- 29 серпня близько 18:30 у Дніпрі на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційної сталася стрілянина та вбивство. Патрульна поліція Дніпропетровської області повідомила, що її працівник смертельно поранив чоловіка.
- Того самого дня Офіс генпрокурора повідомив, що поліціянта, який стріляв у цивільного, затримано у межах розслідування справи про вбивство та перевищення повноважень.
- 30 серпня журналісти дніпровських ЗМІ опублікували відео з вуличних камер відеоспостереження, на яких видно, що за кермом зупиненої автівки був чоловік. Водночас заступник прокурора Дніпропетровської області повідомив, що, попередньо, за кермом все ж таки була жінка.
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