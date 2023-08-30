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Стрілянина у Дніпрі. Прокуратура: Ймовірно, за кермом Jaguar була жінка. На відео чоловік

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 14:38
Стрілянина у Дніпрі. Прокуратура: Ймовірно, за кермом Jaguar була жінка. На відео чоловік - Фото
Скриншот

Заступник прокурора Дніпропетровської області Олександр Савенко на брифінгу прокоментував інцидент у Дніпрі, під час якого співробітник патрульної поліції застрелив водія Jaguar. Попередньо, за його словами, за кермом начебто була жінка, проте на записах відеоспостереження видно, що водій — чоловік.

За словами Савенка, наразі слідство встановлює, за що поліціянти зупинили автівку.

Після і на основі цього, уточнює Савенко, будуть з’ясовувати правомірність використання правоохоронцем табельної зброї – саме це і є предметом кримінального провадження.

Відповідаючи на запитання, хто був за кермом зупиненого патрульними авто, заступник прокурора заявив "Попередньо, була жінка".

Водночас місцеві дніпровські ЗМІ поширили відео з камер, на яких, як стверджується, чоловік за кермом Jaguar порушує правила дорожнього руху.

Якщо буде доведено факт перевищення патрульним своїх повноважень, він може сісти у тюрму до 15 років.

За кермом Ягуара чоловік
  • 29 серпня близько 18:30 у Дніпрі на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційної сталася стрілянина та вбивство. Патрульна поліція Дніпропетровської області повідомила, що її співробітник смертельно поранив чоловіка.

Читайте також: Поліціянт вбив чоловіка у Дніпрі. З'явилося відео з моментом стрілянини, триває розслідування

Мілана Головань
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