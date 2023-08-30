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Стрельба в Днепре. Прокуратура: Вероятно, за рулем Jaguar была женщина. На видео мужчина

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2023, 14:38
Стрельба в Днепре. Прокуратура: Вероятно, за рулем Jaguar была женщина. На видео мужчина - Фото
Скриншот

Заместитель прокурора Днепропетровской области Александр Савенко на брифинге прокомментировал инцидент в Днепре, в ходе которого сотрудник патрульной полиции застрелил водителя Jaguar. Предварительно, по его словам, за рулем якобы была женщина, однако на записях видеонаблюдения видно, что водитель – мужчина.

По словам Савенко, в настоящее время следствие устанавливает, за что полицейские остановили автомобиль.

После и на основе этого, уточняет Савенко, будут выяснять правомерность использования правоохранителем табельного оружия – именно это и является предметом уголовного производства.

Отвечая на вопрос, кто был за рулем остановленного патрульными авто, заместитель прокурора заявил "Предварительно, была женщина".

В то же время местные днепровские СМИ распространили видео с камер, на которых, как утверждается, мужчина за рулем Jaguar нарушает правила дорожного движения.

Если будет доказан факт превышения патрульным своих полномочий, он может сесть в тюрьму до 15 лет.

За кермом Ягуара чоловік
  • 29 августа около 18:30 в Днепре на перекрестке проспекта Ивана Мазепы и улицы Авиационной произошла стрельба и убийство. Патрульная полиция Днепропетровской области сообщила, что ее сотрудник смертельно ранил мужчину.

Читайте также: Полицейский убил мужчину в Днепре. Появилось видео с моментом стрельбы, продолжается расследование

Милана Головань
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