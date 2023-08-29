Выстрелы в Днепре. Полицейский смертельно ранил мужчину – фото
Около 18:30 в Днепре на перекрестке проспекта Ивана Мазепы и улицы Авиационной произошла стрельба и, как пишет местное издание Информатор, убийство. Патрульная полиция Днепропетровской области сообщила, что ее сотрудник смертельно ранил мужчину.
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"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты полиции, а также сотрудники Государственного бюро расследований, которые в рамках уголовного производства будут устанавливать все обстоятельства произошедшего", – пишет ведомство.
Руководство Нацполиции назначило служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия.
В настоящее время патрульные отстранены от исполнения обязанностей, отмечает ведомство.
Местное СМИ пишет, что на 19:00 тело мужчины лежало на тротуаре, рядом находился его автомобиль.
"Ему [мужчине] оказывали медицинскую помощь, врачи сделали все возможное, но вынуждены были констатировать смерть. Также на 19:00 полиция перекрыла проспект Мазепы в направлении улицы Киевской", – пишет Информатор.
Обстоятельства происшествия выясняются, отмечает издание.
СМИ добавляет фото с места происшествия:
- 25 июля в центре Одессы произошла стрельба: неизвестные из травматического оружия открыли огонь по автомобилю БМВ, а затем на двух автомобилях пытались его догонять.
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