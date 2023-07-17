Спецоперация на Печерске: Вооруженный мужчина зачем-то ворвался в свой же офис и стрелял

Правоохранители провели спецоперацию в Печерском районе Киева. Мужчина ворвался в офисное помещение и вел огонь. Об этом идет речь в сообщении Национальной полиции.

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Отмечается, что сегодня утром неизвестный вошел в офис по улице Бойчука, из-за чего сработала сигнализация.

Когда прибыл наряд частной охраны, мужчина выстрелил в сторону сотрудников и ранил одного из них.

После этого вооруженный нарушитель забаррикадировался в офисном помещении, пишет Нацполиция.

Была проведена спецоперация, в результате которой бойцы КОРД задержали мужчину.

Задержанным оказался владелец офиса. Мотивы его поступка устанавливаются.

Следователи Нацполиции начали уголовное производство по покушению на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса).

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за тяжкое преступление, отмечает ведомство.

5 июля 2023 года в суде в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв, который совершил подсудимый Игорь Гуменюк, подозреваемый в теракте под Верховной Радой в 2015 году. Бойцы КОРД проводили штурмовые действия, двое правоохранителей были ранены. Гуменюк взорвал сам себя, сообщил министр МВД.

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