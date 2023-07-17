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Спецоперація на Печерську: Озброєний чоловік увірвався до свого ж офісу та відстрілювався

Этот материал также доступен на русском
17.07.2023, 08:00
Спецоперація на Печерську: Озброєний чоловік увірвався до свого ж офісу та відстрілювався - Фото
Фото: Національна поліція

Правоохоронці провели спецоперацію у Печерському районі Києва. Чоловік вдерся в офісне приміщення та вів вогонь. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції.

Зазначається, що сьогодні вранці невідомий зайшов до офісу на вулиці Бойчука, через що спрацювала сигналізація.

Коли прибув наряд приватної охорони, чоловік вистрілив у бік співробітників та поранив одного з них.

Після цього озброєний порушник забарикадувався в офісному приміщенні, пише Нацполіція.

Була проведена спецоперація, у результаті якої бійці КОРД затримали чоловіка.

Затриманим виявився власник офісу. Мотиви його вчинку наразі встановлюються.

Слідчі Нацполіції розпочали кримінальне провадження щодо замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу).

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі за тяжкий злочин, зауважує відомство.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

  • 5 липня 2023 року у суді в Шевченківському районі Києва пролунав вибух, який скоїв підсудний Ігор Гуменюк, підозрюваний у теракті під Верховною Радою у 2015 році. Бійці КОРД проводили штурмові дії, двоє правоохоронців було поранено. Гуменюк підірвав сам себе, повідомив міністр МВС.

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Артем Джеріпа
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