В центре Одессы произошла стрельба, на месте происшествия работают правоохранители. Об этом сообщает Национальная полиция. Видео с места происшествия распространили местные Telegram-каналы.

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Отмечается, что стрельба произошла на улице Базарной в центре города.

Предварительно никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, в действие введена операция "Сирена", пишет ведомство.

По предварительной информации, неизвестные из травматического оружия открыли огонь по автомобилю БМВ, а затем на двух автомобилях пытались его догонять.

Несколько припаркованных автомобилей получили повреждения вследствие этого.

Обстоятельства и участники происшествия устанавливаются.

Событие квалифицировано по одной из частей статьи о хулиганстве.

Предусмотренное наказание: лишение свободы сроком от трех до семи лет.

В начале июня в Одессе на улице произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, один получил ранение.

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