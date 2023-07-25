В центре Одессы произошла стрельба, на месте происшествия работают правоохранители. Об этом сообщает Национальная полиция. Видео с места происшествия распространили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что стрельба произошла на улице Базарной в центре города.
Предварительно никто не пострадал.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские, в действие введена операция "Сирена", пишет ведомство.
По предварительной информации, неизвестные из травматического оружия открыли огонь по автомобилю БМВ, а затем на двух автомобилях пытались его догонять.
Несколько припаркованных автомобилей получили повреждения вследствие этого.
Обстоятельства и участники происшествия устанавливаются.
Событие квалифицировано по одной из частей статьи о хулиганстве.
Предусмотренное наказание: лишение свободы сроком от трех до семи лет.
- В начале июня в Одессе на улице произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, один получил ранение.
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