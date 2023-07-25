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Стрілянина в центрі Одеси. Шукають зловмисників, що обстріляли та переслідували авто – відео видео

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 12:46
Відео: Telegram
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У центрі Одеси сталася стрілянина, на місці події працюють правоохоронці. Про це повідомляє Національна поліція. Відео з місця події поширили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що стрілянина відбулась на вулиці Базарній, що знаходиться в центрі міста.

Попередньо, ніхто не постраждав.

Зараз на місці події працюють поліціянти, у дію ввели операцію "Сирена", пише відомство.

За попередньою інформацією, невідомі з травматичної зброї відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох автівках намагалися його наздоганяти.

Декілька припаркованих автомобілів зазнали пошкоджень унаслідок цього.

Обставини та учасників події встановлюють.

Наразі подію кваліфіковано за однією з частин статті про хуліганство.

Передбачене покарання: позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

  • На початку червня в Одесі на вулиці сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей, один отримав поранення.

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Артем Джеріпа
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