У центрі Одеси сталася стрілянина, на місці події працюють правоохоронці. Про це повідомляє Національна поліція. Відео з місця події поширили місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що стрілянина відбулась на вулиці Базарній, що знаходиться в центрі міста.
Попередньо, ніхто не постраждав.
Зараз на місці події працюють поліціянти, у дію ввели операцію "Сирена", пише відомство.
За попередньою інформацією, невідомі з травматичної зброї відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох автівках намагалися його наздоганяти.
Декілька припаркованих автомобілів зазнали пошкоджень унаслідок цього.
Обставини та учасників події встановлюють.
Наразі подію кваліфіковано за однією з частин статті про хуліганство.
Передбачене покарання: позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
- На початку червня в Одесі на вулиці сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей, один отримав поранення.
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