Чи готові українці мати на руках зброю після війни. Глава МВС: Так, але є умови

Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що українці зможуть мати на руках зброю після закінчення війни, проте для цього вони повинні пройти відповідну підготовку.

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"Якщо українці з часом пройдуть відповідне навчання, так. У першу чергу це стосується безпечного поводження зі зброєю. Тому що в кожній сім'ї є чоловік, дружина, є діти. І ми маємо бути впевнені, що їхнє життя також у безпеці", – сказав він.

За словами міністра, розглядається варіант, що українці не будуть тримати вогнепальну зброю вдома. Для цього, каже він, будуть створені спеціальні місця, наприклад, тир.

На переконання Клименка, говорити про те, що суспільство готове до того, щоб мати зброю, можна тоді, коли "люди чітко розуміють, що не можна носити зброю в місцях скупчення людей".

"Носити зброю там, де її можуть викрасти, де вона буде просто небезпечною", – пояснив він.

Міністр оборони Олексій Резніков висловлював свою думку з цього приводу. Він заявив, що підтримує лібералізацію та легалізацію зброї в Україні.

Клименко анонсував створення єдиного реєстру зброї, який запрацює в Україні 23 червня 2023 року. Він також зазначив, що легально видана громадянам зброя залишатиметься у них до кінця війни.

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