Готується законопроєкт про покарання чоловіків, які незаконно виїхали під час війни – Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про підготовку законопроєкту, який передбачає покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, документ буде спільною ініціативою Кабінету міністрів та Верховної Ради, оскільки зараз у країні не передбачено жодних покарань для тих, хто незаконно виїхав за кордон і потім повернувся до України.

"Я думаю, що після закінчення війни держава зробить усе для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон. Я думаю, це буде закон", — сказав Клименко.

Глава МВС заявив, що у контексті підготовки законопроєкту вивчається міжнародний досвід.

"Вони повинні відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян як мінімум за кордон", — наголосив глава відомства.

Під час правового режиму воєнного стану в Україні діє заборона на виїзд за кордон чоловіків віком 18-60 років. Нещодавно Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 19 серпня.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що президент Зеленський "серйозно рекомендував" головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному відправляти співробітників територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) на фронт, а замість них набирати бійців з пораненнями.

16 лютого 2023 року у ЗСУ роз'яснили, кого мобілізують і що може бути за неявку за повісткою.

18 березня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що повістки через застосунок "Дія" не видають і це питання не обговорюється.

Резніков заявляв, що план мобілізації, затверджений на початку широкомасштабного вторгнення, ще навіть не завершено.

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