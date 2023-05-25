Готовится законопроект о наказании мужчин, незаконно выехавших во время войны – Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил о подготовке законопроекта, который предусматривает наказание мужчин, незаконно выехавших из Украины после начала полномасштабного вторжения России. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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По его словам, документ будет общей инициативой Кабинета министров и Верховной Рады, так как сейчас в стране не предусмотрено никаких наказаний для тех, кто незаконно выехал за границу и потом вернулся в Украину.

"Я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду нелегально перешедших границу. Я думаю, это будет закон", — сказал Клименко.

Глава МВД заявил, что в контексте подготовки законопроекта изучается международный опыт.

"Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу", — подчеркнул глава ведомства.

Во время правового режима военного положения в Украине действует запрет на выезд за границу мужчин возрастом 18-60 лет. Недавно Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 19 августа.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Зеленский рекомендовал главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному отправлять сотрудников территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы) на фронт, а вместо них набирать бойцов с ранениями.

16 февраля 2023 года в ВСУ разъяснили, кого мобилизуют и что может быть за неявку по повестке.

18 марта заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что повестки через приложение "Дия" не выдают и этот вопрос не обсуждается.

Резников заявлял, что план мобилизации, утвержденный в начале широкомасштабного вторжения, еще даже не завершен.

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