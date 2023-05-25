Готовы ли украинцы иметь на руках оружие после войны. Глава МВД: Да, но есть условия

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина заявил, что украинцы смогут иметь на руках оружие после окончания войны, однако для этого они должны пройти соответствующую подготовку.

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"Если украинцы со временем пройдут соответствующее обучение, да. В первую очередь это касается безопасного обращения с оружием. Потому что в каждой семье есть муж, жена, есть дети. И мы должны быть уверены, что их жизни тоже в безопасности", – сказал он.

По словам министра, рассматривается вариант, что украинцы не будут держать огнестрельное оружие дома. Для этого, говорит он, будут созданы специальные места, например тир.

По убеждению Клименко, говорить о том, что общество готово к тому, чтобы иметь оружие, можно тогда, когда "люди четко понимают, что нельзя носить оружие в местах скопления людей".

"Носить оружие там, где его могут похитить, где оно будет просто опасным", – пояснил он.

Министр обороны Алексей Резников высказывал свое мнение на этот счет. Он заявил, что поддерживает либерализацию и легализацию оружия в Украине.

Клименко анонсировал создание единого реестра оружия, который заработает в Украине 23 июня 2023 года. Он также отметил, что легально выдаваемое гражданам оружие будет оставаться у них до конца войны.

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