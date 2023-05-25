Готовы ли украинцы иметь на руках оружие после войны. Глава МВД: Да, но есть условия
Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина заявил, что украинцы смогут иметь на руках оружие после окончания войны, однако для этого они должны пройти соответствующую подготовку.
"Если украинцы со временем пройдут соответствующее обучение, да. В первую очередь это касается безопасного обращения с оружием. Потому что в каждой семье есть муж, жена, есть дети. И мы должны быть уверены, что их жизни тоже в безопасности", – сказал он.
По словам министра, рассматривается вариант, что украинцы не будут держать огнестрельное оружие дома. Для этого, говорит он, будут созданы специальные места, например тир.
По убеждению Клименко, говорить о том, что общество готово к тому, чтобы иметь оружие, можно тогда, когда "люди четко понимают, что нельзя носить оружие в местах скопления людей".
"Носить оружие там, где его могут похитить, где оно будет просто опасным", – пояснил он.
Министр обороны Алексей Резников высказывал свое мнение на этот счет. Он заявил, что поддерживает либерализацию и легализацию оружия в Украине.
- Клименко анонсировал создание единого реестра оружия, который заработает в Украине 23 июня 2023 года. Он также отметил, что легально выдаваемое гражданам оружие будет оставаться у них до конца войны.
Читайте также: Глава МВД анонсировал закон о наказаниях мужчин, незаконно выехавших из Украины во время войны
Комментарии