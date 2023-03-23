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МВД: Выданное год назад оружие будет с украинцами до конца войны, а реестр появится в июне

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 19:35
МВД: Выданное год назад оружие будет с украинцами до конца войны, а реестр появится в июне - Фото
Игорь Клименко, министр МВД (Фото: ОП)

Единый реестр оружия должен быть запущен в Украине ровно через три месяца, а легально выданное гражданам оружие будет оставаться у них до конца российско-украинской войны. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

Клименко спросили о дальнейшей судьбе "десятков тысяч единиц" оружия, выданного украинцам в первые дни полномасштабной войны – нужно ли его возвращать.

"Все оружие, которое легально было выдано гражданам, в том числе и подразделениями Национальной полиции, оно на сегодняшний день все учтено в единой базе, и мы не видим сейчас проблем по поводу контроля за его использованием. Поэтому это оружие до конца войны будет оставаться у наших граждан на руках", – сказал Клименко.

Министр подчеркнул, что когда будет принят во втором чтении закон о легализации оружия (23 февраля 2022-го Рада поддержала законопроект в первом чтении. – ред.), ответственность за реализацию этого закона в первую очередь будет лежать на МВД и полиции.

"Первый шаг, который мы уже делаем сейчас – это разработка единого реестра оружия, что позволит в электронном формате обмениваться данными с субъектами хозяйствования, с другими правоохранительными структурами. Могу сейчас сказать, что мы планируем запустить единый реестр оружия ровно через три месяца – 23 июня 2023 года", – отметил Клименко.

  • В июле 2022 года в МВД отмечали, что в первые дни полномасштабной войны людям раздавали большое количество оружия в ожидании городских боев, и теперь все это нужно регистрировать. В министерстве хотят сформировать реестр тех лиц, которым выдано оружие, сделать его цифровым, доступным на планшете для каждого полицейского, несущего службу на блокпосте.
  • В сентябре в МВД говорили, что реестр находится в "тестовой эксплуатации, процедуры и процессы, автоматизированные системой, тестируются".
Оксана Житнюк
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