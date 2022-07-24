"Несколько дней назад изъяли два танка". МВД готовит реестр оружия у населения

Министерство внутренних дел заявило, что российское вторжение в Украину значительно усугубило проблему оборота оружия в Украине. Заместитель министра Евгений Енин в интервью "Телеграфу" сказал, что у людей изымают даже танки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Наши полицейские изымают большое количество оружия, боеприпасов, даже боевой техники. Буквально несколько дней назад в одном из северных регионов у местного населения изъяли два трофейных танка. Мы побуждаем население передавать "отжатую" технику нашим Вооруженным Силам", — сказал Енин.

В первые дни войны большое количество оружия раздавали в ожидании городских боев.

Сейчас все это необходимо регистрировать.

"Мы думаем сформировать реестр тех лиц, которым выдано оружие, сделать его цифровым, доступным на планшете для каждого полицейского, который несет службу на блокпосту. Чтобы было легко идентифицировать каждую единицу оружия, как отечественного образца, так и трофейное, которое также должно быть зарегистрировано", — сказал Енин.

В мае в Дии проводился опрос о свободном владении оружием. "За" выступили около 60% участников.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.