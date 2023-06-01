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В Одесі на вулиці сталася стрілянина: двоє загиблих, один поранений – відео, фото

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01.06.2023, 17:16
В Одесі на вулиці сталася стрілянина: двоє загиблих, один поранений – відео, фото - Фото
Фото: поліція Одеси

Сьогодні, 1 червня, в Одесі на вулиці сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей, один отримав поранення. Про це повідомляє Нацполіція Одеської області.

Як зазначається, повідомлення про стрілянину у Київському районі Одеси надійшло до поліції близько 15:00.

Внаслідок перестрілки загинула жінка. У кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля BMW. Ще один поранений.

"Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, що знаходилися в обох автомобілях", – повідомили в поліції.

В Одесі на вулиці сталася стрілянина: двоє загиблих, один поранений – відео, фото

В Одесі на вулиці сталася стрілянина: двоє загиблих, один поранений – відео, фото
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Наталія Медведєва
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