В Одесі на вулиці сталася стрілянина: двоє загиблих, один поранений – відео, фото
01.06.2023, 17:16
Фото: поліція Одеси
Сьогодні, 1 червня, в Одесі на вулиці сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей, один отримав поранення. Про це повідомляє Нацполіція Одеської області.
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Як зазначається, повідомлення про стрілянину у Київському районі Одеси надійшло до поліції близько 15:00.
Внаслідок перестрілки загинула жінка. У кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля BMW. Ще один поранений.
"Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, що знаходилися в обох автомобілях", – повідомили в поліції.
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