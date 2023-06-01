В Одессе на улице произошла перестрелка: двое погибших, один раненый – фото

Сегодня, 1 июня, в Одессе на улице произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, один получил ранения. Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, сообщение о стрельбе в Киевском районе Одессы поступило в полицию около 15:00.

В результате перестрелки погибла женщина. В карете скорой помощи скончался 30-летний водитель автомобиля BMW. Еще один ранен.

"Предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между находившимися в обоих автомобилях родственниками", – сообщили в полиции.

Правоохранители анонсировали создание единого реестра оружия, который заработает в Украине 23 июня 2023 года.

Читайте также: Готовы ли украинцы иметь на руках оружие после войны. Глава МВД: Да, но есть условия

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.