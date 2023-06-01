В Одессе на улице произошла перестрелка: двое погибших, один раненый – фото
01.06.2023, 17:16
Фото: полиция Одессы
Сегодня, 1 июня, в Одессе на улице произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, один получил ранения. Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.
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Как отмечается, сообщение о стрельбе в Киевском районе Одессы поступило в полицию около 15:00.
В результате перестрелки погибла женщина. В карете скорой помощи скончался 30-летний водитель автомобиля BMW. Еще один ранен.
"Предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между находившимися в обоих автомобилях родственниками", – сообщили в полиции.
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