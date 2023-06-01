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В Одессе на улице произошла перестрелка: двое погибших, один раненый – фото

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 17:16
В Одессе на улице произошла перестрелка: двое погибших, один раненый – фото - Фото
Фото: полиция Одессы

Сегодня, 1 июня, в Одессе на улице произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, один получил ранения. Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

Как отмечается, сообщение о стрельбе в Киевском районе Одессы поступило в полицию около 15:00.

В результате перестрелки погибла женщина. В карете скорой помощи скончался 30-летний водитель автомобиля BMW. Еще один ранен.

"Предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между находившимися в обоих автомобилях родственниками", – сообщили в полиции.

В Одессе на улице произошла перестрелка: двое погибших, один раненый – фото

В Одессе на улице произошла перестрелка: двое погибших, один раненый – фото
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Наталья Медведева
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полицияОдессастрельба
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