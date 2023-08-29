RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Постріли у Дніпрі. Поліціянт смертельно поранив чоловіка – фото

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 20:30
Постріли у Дніпрі. Поліціянт смертельно поранив чоловіка – фото - Фото
Фото: Інформатор
виправлено

Близько 18:30 у Дніпрі на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційної сталася стрілянина та, як пише місцеве видання, вбивство. Патрульна поліція Дніпропетровської області повідомила, що її співробітник смертельно поранив чоловіка.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"На місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти поліції, а також працівники Державного бюро розслідувань, які в рамках кримінального провадження встановлюватимуть усі обставини події", – пише відомство.

Керівництво Нацполіції призначило службове розслідування за фактом застосування патрульним поліціянтом табельної вогнепальної зброї.

Наразі патрульних відсторонено від виконання обов'язків, зазначає відомство.

Місцеве ЗМІ пише, що на 19:00 тіло чоловіка лежало на тротуарі, поряд знаходилась його автівка.

"Йому [чоловіку] надавали медичну допомогу, лікарі зробили все можливе, але вимушені були констатувати смерть. Також на 19:00 поліція перекрила проспект Мазепи в напрямку вулиці Київської", – пише Інформатор.

Обставини події з'ясовуються, зазначає видання.

ЗМІ додає фото з місця події:

Фото: Інформатор

Фото: Інформатор

Фото: Інформатор

Фото: Інформатор

Фото: Інформатор
  • 25 липня у центрі Одеси сталася стрілянина: невідомі з травматичної зброї відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох автівках намагалися його наздоганяти.

Читайте також: Спецоперація на Печерську: Озброєний чоловік увірвався до свого ж офісу та відстрілювався

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Дніпрострілянинанацполіція
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 