Постріли у Дніпрі. Поліціянт смертельно поранив чоловіка – фото

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Близько 18:30 у Дніпрі на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційної сталася стрілянина та, як пише місцеве видання, вбивство. Патрульна поліція Дніпропетровської області повідомила, що її співробітник смертельно поранив чоловіка.

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"На місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти поліції, а також працівники Державного бюро розслідувань, які в рамках кримінального провадження встановлюватимуть усі обставини події", – пише відомство.

Керівництво Нацполіції призначило службове розслідування за фактом застосування патрульним поліціянтом табельної вогнепальної зброї.

Наразі патрульних відсторонено від виконання обов'язків, зазначає відомство.

Місцеве ЗМІ пише, що на 19:00 тіло чоловіка лежало на тротуарі, поряд знаходилась його автівка.

"Йому [чоловіку] надавали медичну допомогу, лікарі зробили все можливе, але вимушені були констатувати смерть. Також на 19:00 поліція перекрила проспект Мазепи в напрямку вулиці Київської", – пише Інформатор.

Обставини події з'ясовуються, зазначає видання.

ЗМІ додає фото з місця події:

25 липня у центрі Одеси сталася стрілянина: невідомі з травматичної зброї відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох автівках намагалися його наздоганяти.

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