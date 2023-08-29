Постріли у Дніпрі. Поліціянт смертельно поранив чоловіка – фото
Близько 18:30 у Дніпрі на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційної сталася стрілянина та, як пише місцеве видання, вбивство. Патрульна поліція Дніпропетровської області повідомила, що її співробітник смертельно поранив чоловіка.
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"На місці події працюють слідчо-оперативна група та криміналісти поліції, а також працівники Державного бюро розслідувань, які в рамках кримінального провадження встановлюватимуть усі обставини події", – пише відомство.
Керівництво Нацполіції призначило службове розслідування за фактом застосування патрульним поліціянтом табельної вогнепальної зброї.
Наразі патрульних відсторонено від виконання обов'язків, зазначає відомство.
Місцеве ЗМІ пише, що на 19:00 тіло чоловіка лежало на тротуарі, поряд знаходилась його автівка.
"Йому [чоловіку] надавали медичну допомогу, лікарі зробили все можливе, але вимушені були констатувати смерть. Також на 19:00 поліція перекрила проспект Мазепи в напрямку вулиці Київської", – пише Інформатор.
Обставини події з'ясовуються, зазначає видання.
ЗМІ додає фото з місця події:
- 25 липня у центрі Одеси сталася стрілянина: невідомі з травматичної зброї відкрили вогонь по автомобілю БМВ, а потім на двох автівках намагалися його наздоганяти.
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