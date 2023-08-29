В сети появилось видео, как утверждается, с моментом убийства мужчины патрульным полицейским в Днепре. В пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили, что это видео будет проработано в рамках досудебного расследования, пишет Суспільне.

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На видео полицейские тянут за руку и ногу сидящую на переднем сидении авто женщину, рядом с ней сидит мужчина.

Правоохранители требуют у пассажиров выйти из машины. В машине также находятся дети.

Женщина кричит, что ей больно и просит ее отпустить. Полицейские вытаскивают женщину, она оказывается на земле и продолжает кричать, что ей больно.

Женщина поднимается, полицейский говорит "газом давай", слышен звук распыления газового баллончика.

Правоохранители скручивают мужчину, между ними происходит толкотня, в нее вмешивается женщина.

Полицейская пытается держать женщину, мужчина и полицейский отходят и продолжают толкаться.

Мужчина повалил правоохранителя на землю и отбежал от него. После этого полицейский достал пистолет, встал и произвел три выстрела.

На видео видны два человека, лежащие на тротуаре, полицейский кричит: "На пол все".

"Предварительно установлено, что правоохранители пытались остановить элитный автомобиль в центре Днепра, водитель которого, по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения. После остановки автомобиля, мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения", – отмечает ГБР.

Правоохранители пишут, что во время инцидента полицейский применил табельное оружие, водитель погиб от полученных огнестрельных ранений.

Возбуждено уголовное производство по статьям об умышленном убийстве и превышении власти или служебных полномочий.

В первом случае полицейскому грозит заключение сроком до 15 лет, во втором – до 10 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Около 18:30 в Днепре на перекрестке проспекта Ивана Мазепы и улицы Авиационной произошла стрельба и убийство, сообщило местное издание. Патрульная полиция Днепропетровской области заявила , что ее сотрудник смертельно ранил мужчину.

Руководство Нацполиции назначило служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия.

В настоящее время правоохранители отстранены от исполнения обязанностей, отмечает Патрульная полиция области.

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