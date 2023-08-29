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Інцидент в Дніпрі. З'явилось відео з моментом нападу на копів і стрілянини, йде розслідування видео

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 23:17
Відео: Facebook
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У мережі з'явилось відео, як стверджується, з моментом вбивства чоловіка патрульним поліцейським у Дніпрі. У пресслужбі Державного бюро розслідувань повідомили, що це відео буде опрацьоване в рамках досудового розслідування, пише Суспільне.

На відео поліціянти тягнуть за руку та ногу жінку, яка сидить на передньому сидінні авто, поряд з нею сидить чоловік.

Правоохоронці вимагають у пасажирів вийти з машини. У машині також знаходяться діти.

Жінка кричить, що їй боляче і просить відпустити її. Поліціянти витягують жінку, вона опиняється на землі та продовжує кричати, що їй боляче.

Жінка підводиться, поліціянт каже "газом давай", чути звук розпилювання газового балончика.

Правоохоронці скручують чоловіка, між ними відбувається штовханина, у неї втручається жінка.

Поліціянтка намагається тримати жінку, чоловік та поліціянт відходять та продовжують штовхатися.

Чоловік повалив правоохоронця на землю та відбіг від нього. Після цього поліціянт дістав пістолет, підвівся та зробив три постріли.

На відео видно двох людей, які лежать на тротуарі, поліціянт кричить: "На пол все".

"Попередньо встановлено, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння", – зазначає ДБР.

Правоохоронці пишуть, що під час інциденту поліціянт застосував табельну зброю, водій загинув від отриманих вогнепальних поранень.

Розпочато кримінальне провадження за статтями про умисне вбивство та перевищення влади або службових повноважень.

У першому випадку поліціянту загрожує ув'язнення на строк до 15 років, у другому - до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років.

  • Близько 18:30 у Дніпрі на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційної сталася стрілянина та вбивство, повідомило місцеве видання. Патрульна поліція Дніпропетровської області заявила, що її співробітник смертельно поранив чоловіка.

  • Керівництво Нацполіції призначило службове розслідування за фактом застосування патрульним поліціянтом табельної вогнепальної зброї.

  • Наразі правоохоронців відсторонено від виконання обов'язків, зазначає Патрульна поліція області.

Читайте також: Стрілянина в центрі Одеси. Шукають зловмисників, що обстріляли та переслідували авто – відео

Артем Джеріпа
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