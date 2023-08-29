RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У справі щодо стрілянини у Дніпрі затримано патрульного – Офіс генпрокурора

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 23:45
У справі щодо стрілянини у Дніпрі затримано патрульного – Офіс генпрокурора - Фото
Фото: Офіс генпрокурора

Сьогодні, 29 серпня, у Дніпрі затримали патрульного поліцейського у межах розслідування справи про вбивство та перевищення повноважень. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 29 серпня в одному з районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили автомобіль, у якому перебували неповнолітні діти.

"На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились.
Правоохоронці почали силою витягували потерпілих з авто та використали газовий балончик. Під час бійки поліціянт застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру.Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці", – у повідомленні Офісу генпрокуратури.

За фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу розпочато досудове розслідування.

Зазначається, що причетного до перевищення службових повноважень правоохоронця затримано, вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Слідство триває, з'ясовуються всі обставини справи.

  • 29 серпня близько 18:30 у Дніпрі на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційної сталася стрілянина та вбивство. Патрульна поліція Дніпропетровської області повідомила, що її співробітник смертельно поранив чоловіка.

Читайте також: Поліціянт вбив чоловіка у Дніпрі. З'явилося відео з моменту стрілянини, триває розслідування

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
поліціяДніпровбивство
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 