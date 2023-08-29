Сьогодні, 29 серпня, у Дніпрі затримали патрульного поліцейського у межах розслідування справи про вбивство та перевищення повноважень. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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За даними слідства, 29 серпня в одному з районів Дніпра двоє патрульних поліцейських зупинили автомобіль, у якому перебували неповнолітні діти.

"На вимогу вийти з авто водій та пасажири відмовились.

Правоохоронці почали силою витягували потерпілих з авто та використали газовий балончик. Під час бійки поліціянт застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину пасажиру.Від отриманих вогнепальних поранень потерпілий помер на місці", – у повідомленні Офісу генпрокуратури.

За фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу розпочато досудове розслідування.

Зазначається, що причетного до перевищення службових повноважень правоохоронця затримано, вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Слідство триває, з'ясовуються всі обставини справи.

29 серпня близько 18:30 у Дніпрі на перехресті проспекту Івана Мазепи та вулиці Авіаційної сталася стрілянина та вбивство. Патрульна поліція Дніпропетровської області повідомила, що її співробітник смертельно поранив чоловіка.

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